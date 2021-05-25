Вейналдум шокировал "Баварию" своими зарплатными требованиями

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Вейналдум шокировал "Баварию" своими зарплатными требованиями

Фото: инстаграм Джорджиньо Вейналдума/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" не будет подписывать голландского полузащитника "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума, сообщает Bayern & Germany.

По сведениям источника, немецкий клуб шокировали зарплатные требования игрока, который хочет получать 20 миллионов евро в год. 

Хавбек летом станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Ранее сообщалось, что Вейналдум близок к переходу в "Барселону".

В завершившемся сезоне 30-летний Вейналдум провел за "Ливерпуль" 51 матч и забил три гола.

Не пропустите: "Бавария" сообщила об уходе двух игроков. | http://soccernews.ru
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