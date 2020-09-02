Вейналдум согласился на переход в "Барселону"

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Вейналдум согласился на переход в "Барселону"

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум, вероятно, продолжит карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Sport.es, 29-летний голландец согласился на переход в каталонский клуб. Однако "Барса" не будет платить за игрока более 20 миллионов евро.

Напомним, что в услугах Вейналдума лично заинтересован новый наставник каталонцев Рональд Куман, который знаком с игроком по работе в сборной Нидерландов.

В минувшем сезоне Вейналдум провел 47 матчей, в которых забил 6 голов.

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