Вейналдум согласится перейти в "Барселону" только при одном условии

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Вейналдум согласится перейти в "Барселону" только при одном условии

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум всем доволен в нынешнем клубе, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, у голландца нет желания менять команду, несмотря на интерес со стороны "Барселоны".

Тем не менее, один козырь у "сине-гранатовых" всё-таки есть - они могут заманить хавбека на "Камп Ноу" долгосрочным контрактом.

Соглашение Вейналдума с "Ливерпулем" истекает через год, и футболист понимает, что с учётом возраста (29 лет) у него осталась последняя возможность заключить выгодный для себя договор.

Не пропустите: Защитник "Ливерпуля" перешел во французский клуб. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Вейналдуму незачем сейчас идти на понижение.Он в хорошей форме , играет в лучшей команде мира , у лучшего тренера и сам это понимает.

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Карлыч69
Карлыч69

Нах*й ты кому-нибудь всрался, лузер :D

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Mutaloff
Mutaloff

Этот "лузер" обоссал твою Барсу.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Куды девался Хрыстя Пеналду?:D

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