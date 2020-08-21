Вейналдум согласится перейти в "Барселону" только при одном условии

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум всем доволен в нынешнем клубе, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, у голландца нет желания менять команду, несмотря на интерес со стороны "Барселоны".

Тем не менее, один козырь у "сине-гранатовых" всё-таки есть - они могут заманить хавбека на "Камп Ноу" долгосрочным контрактом.

Соглашение Вейналдума с "Ливерпулем" истекает через год, и футболист понимает, что с учётом возраста (29 лет) у него осталась последняя возможность заключить выгодный для себя договор.

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