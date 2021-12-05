Вейналдум спас ПСЖ от поражения в матче с "Лансом"
Фото: твиттер "Ланса"
В рамках 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ вырвал ничью в матче с "Лансом".
Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 13 очков. "Ланс" остается пятым.
"Ланс" - ПСЖ 1:1
Голы: Фофана, 62 - 1:0, Вейналдум, 90 - 1:1
"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски, Какута (Сотока, 54), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Каюзак, 80), Калимуэндо (Айдара, 80).
ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 79), Данилу Перейра (Гуйе, 70), Верратти, Паредес (Вейналдум, 70), Ди Мария, Месси, Икарди (Мбаппе, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13