Вейналдум спас ПСЖ от поражения в матче с "Лансом"

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Вейналдум спас ПСЖ от поражения в матче с "Лансом"Фото: твиттер "Ланса"

В рамках 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ вырвал ничью в матче с "Лансом".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Марсель" на 13 очков. "Ланс" остается пятым.

"Ланс" - ПСЖ 1:1

Голы: Фофана, 62 - 1:0, Вейналдум, 90 - 1:1

"Ланс": Лека, Клосс, Гради, Данзо, Медина, Франковски, Какута (Сотока, 54), Фофана, Дукуре, Давид Кошта (Каюзак, 80), Калимуэндо (Айдара, 80).

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 79), Данилу Перейра (Гуйе, 70), Верратти, Паредес (Вейналдум, 70), Ди Мария, Месси, Икарди (Мбаппе, 70).

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Игрок Клоппа снова спас ПСЖ! И какой был смысл в том , что подписали бесполезного гнома и его друзей? Гений тут только один и это Вейналдум! Alles Paris!

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