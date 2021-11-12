Вейналдум сравнил ПСЖ с "Ливерпулем"

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Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум провёл параллели между своей нынешней командой и "Ливерпулем".

Голландец выступал за "красных" с 2016 по 2021 год, после чего присоединился к парижскому клубу на правах свободного агента.

"Сначала в "Ливерпуле" тоже не всё получалось. Я перешёл в клуб в первый год Клоппа. У нас ушло несколько лет на то, чтобы выиграть какой-нибудь трофей. Первоочередная задача - лучше узнать друг друга, понять игровую модель.

Я всё ещё изучаю манеру игры партнёров и методы работы тренера, потому что все люди разные. Нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу, чтобы сложилась действительно хорошая команда, где все друг друга хорошо знают", - цитирует Вейналдума Liverpool Echo.

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