Вейналдум впервые с июля забил гол
Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум отметился двумя голами в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0;второй тайм) в Лиге наций
В последний раз до этой встречи футболист забивал 22 июля - в матче 37-го тура АПЛ-2019/2020 он в составе "Ливерпуля" против "Челси" (5:3). С того момента он не мог забить.
В текущем сезоне АПЛ Вейналдум провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.
А еще: Вейналдум не стал говорить о возможно продлении контракта с "Ливерпулем"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
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|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18