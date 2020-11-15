Вейналдум впервые с июля забил гол

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Вейналдум впервые с июля забил гол

Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум отметился двумя голами в матче с Боснией и Герцеговиной (2:0;второй тайм) в Лиге наций

В последний раз до этой встречи футболист забивал 22 июля - в матче 37-го тура АПЛ-2019/2020 он в составе "Ливерпуля" против "Челси" (5:3). С того момента он не мог забить.

В текущем сезоне АПЛ Вейналдум провёл восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

А еще: Вейналдум не стал говорить о возможно продлении контракта с "Ливерпулем"| http://soccernews.ru
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