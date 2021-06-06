Вейналдум выбрал "ПСЖ"

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Вейналдум выбрал "ПСЖ"Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, Джорджиньо Вейналдум выбрал клуб для продолжения карьеры.

По информации источника, 30-летний футболист решил перейти в "ПСЖ". "Барселона"  не намерена повышать свое предложение.

Вейналдум примет предложение "ПСЖ" и подпишет контракт до 2024 года. Отмечается, что парижане предложили ему заплату в два раза больше, чем "Барса".

Напомним, что в конце июня Вейналдум покинет "Ливерпуль" в связи с истечением контракта.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Супер!Не продешевил!Хотя Челси мог бы постараться купить его!Нам нужен ещё центральный полузащитник!

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