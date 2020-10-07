Вейналдум высказался о несостоявшемся переходе в "Барселону"
Голландский полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум прокомментировал свой несостоявшийся переход в "Барселону".
"Не думаю, что это было серьезно. В противном случае об этом писали бы намного больше. Не было ничего конкретного. Видимо я останусь в "Ливерпуле" до окончания сезона. Мой контракт действует еще 10 месяцев, но все может поменяться. Посмотрим, что будет", - приводит слова Вейналдума Sky Sports.
29-летний Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, провел за клуб 192 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18