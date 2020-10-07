Вейналдум высказался о несостоявшемся переходе в "Барселону"

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Вейналдум высказался о несостоявшемся переходе в "Барселону"

Голландский полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум прокомментировал свой несостоявшийся переход в "Барселону".

"Не думаю, что это было серьезно. В противном случае об этом писали бы намного больше. Не было ничего конкретного. Видимо я останусь в "Ливерпуле" до окончания сезона. Мой контракт действует еще 10 месяцев, но все может поменяться. Посмотрим, что будет", - приводит слова Вейналдума Sky Sports.

29-летний Вейналдум выступает за "Ливерпуль" с 2016 года, провел за клуб 192 матча во всех турнирах, забил 19    голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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