Вейналдум высказался о слухах про переход в "Барселону"

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Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум отреагировал на слухи о своем переходе в "Барселону".

"Вы всегда будете говорить о подобных вещах, в том числе и о моем будущем. Однако, как я ранее говорил, я еще ничего не знаю об этом. Об этом говорят СМИ, а у меня нет информации", - приводит слова Вейналдума Marca.

Контракт Вейналдума с клубом истекает этим летом, поэтому его можно будет подписать свободным агентом.

В этом сезоне 30-летний голландец провел 40 игр, в которых отметился тремя голами.

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