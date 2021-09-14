Вейналдум высказался об уходе из "Ливерпуля"
Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен
Хавбек сборной Нидерландов и "Пари Сен-Жермен" Джорджиньо Вейналдум высказался о своем уходе из "Ливерпуля".
"Я следовал за ощущениями. Несколько месяцев назад я выразил желание остаться в «Ливерпуле», но, если не вдаваться в детали, я могу сказать, что не почувствовал, что клуб хочет сохранить меня.
В таком случае нужно просто двигаться дальше", – сказал Вейналдум для L’Équipe.
Напомним, что голландец играл за "Ливерпуль" с 2016 до 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18