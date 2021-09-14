Вейналдум высказался об уходе из "Ливерпуля"

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Вейналдум высказался об уходе из "Ливерпуля"Фото: инстаграм Вейналдума/Автор неизвестен

Хавбек сборной Нидерландов и "Пари Сен-Жермен" Джорджиньо Вейналдум высказался о своем уходе из "Ливерпуля".

"Я следовал за ощущениями. Несколько месяцев назад я выразил желание остаться в «Ливерпуле», но, если не вдаваться в детали, я могу сказать, что не почувствовал, что клуб хочет сохранить меня.

В таком случае нужно просто двигаться дальше", – сказал Вейналдум для L’Équipe.

Напомним, что голландец играл за "Ливерпуль" с 2016 до 2021 года.

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