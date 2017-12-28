Вейналдум: "Я рад, что ван Дейк перейдет в "Ливерпуль"

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Вейналдум: "Я рад, что ван Дейк перейдет в "Ливерпуль"
Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум доволен тем, что его соотечественник Вирджил ван Дейк станет игроком мерсисайдцев.

"Я был очень счастлив, когда поговорил с ван Дейком. Я сказал ему, что очень рад его переходу. Уверен, что ему понравится в нашем клубе. В матчах сборной я заметил, что он является лидером, поэтому Вирджил поможет нашей команде", - приводит слова Вейналдума Sky Sports.

Напомним, что 26-летний ван Дейк перешел в "Ливерпуль" из "Саутгемптона" за 85 миллионов евро.

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