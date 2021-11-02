Вейналдум ярко высказался о Месси и Мбаппе

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Вейналдум ярко высказался о Месси и Мбаппе

Фото: инстаграм Джорджиньо Вейналдума/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Джорджиньо Вейналдум поделился мнением о нападающих команды Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.

"С Месси любая команда становится сильнее. Но Лео, так же как и я, только перешел в клуб, поэтому нам надо адаптироваться. Надеюсь, что во время его отсутствие наша команда не станет намного слабее.

Мбаппе является выдающимся игроком. Мне сложно сравнить его с теми футболистами, с которыми я играл ранее, так как у них всех разные качества. Килиан уже сейчас очень сильнее, а в будущем он еще прибавит", - приводит слова Вейналдума RMC Sport.

В нынешнем сезоне 30-летний Вейналдум провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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