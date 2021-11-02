Вейналдум ярко высказался о Месси и Мбаппе
Фото: инстаграм Джорджиньо Вейналдума/Автор неизвестен
Голландский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Джорджиньо Вейналдум поделился мнением о нападающих команды Лионеле Месси и Килиане Мбаппе.
"С Месси любая команда становится сильнее. Но Лео, так же как и я, только перешел в клуб, поэтому нам надо адаптироваться. Надеюсь, что во время его отсутствие наша команда не станет намного слабее.
Мбаппе является выдающимся игроком. Мне сложно сравнить его с теми футболистами, с которыми я играл ранее, так как у них всех разные качества. Килиан уже сейчас очень сильнее, а в будущем он еще прибавит", - приводит слова Вейналдума RMC Sport.
В нынешнем сезоне 30-летний Вейналдум провел за ПСЖ 15 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: ПСЖ не сможет разорвать контракт с Рамосом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября
-
Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 ноября
-
Роналду увеличил отрыв от Месси в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
-
Роналду обошел Сульшера по числу голов за "Манчестер Юнайтед"
-
Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября
-
1
Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге чемпионов
-
"Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве
-
"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
-
Хави назвал "Барселоне" приоритетную трансферную цель
-
В "Вильярреале" прокомментировали возможный уход Эмери в "Ньюкасл"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
Червиченко прокомментировал информацию об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
Уткин высказался об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
Гвардиола прокомментировал назначение Конте в "Тоттенхэм"
-
В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
-
"Вольфсбург" обыграл "Ред Булл" в матче ЛЧ
-
"Челси" с трудом обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов
-
Хави будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Аль-Садд"
-
Роналду - игрок месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
Вейналдум ярко высказался о Месси и Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13