Вейналдум жалеет о переходе в ПСЖ

Фото сайт ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум считает ошибкой подписание контракта с французским клубом, утверждает L'Equipe.

По сведениям издания, 30-летний футболист несчастлив в стане парижан и сожалеет о переходе. Об этом он рассказал своим друзьям.

Минувшим летом голландец перебрался в ПСЖ из "Ливерпуля" на правах свободного агента, заключив соглашение до 2024 года.

У Вейналдума было предложение от "Барселоны", однако он выбрал вице-чемпиона Франции, который предложил ему более выгодные финансовые условия.

Не пропустите: Президент Ла Лиги назвал ПСЖ жуликами. | http://soccernews.ru