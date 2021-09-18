Вейналдум жалеет о переходе в ПСЖ

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Вейналдум жалеет о переходе в ПСЖ

Фото сайт ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Джорджиньо Вейналдум считает ошибкой подписание контракта с французским клубом, утверждает L'Equipe.

По сведениям издания, 30-летний футболист несчастлив в стане парижан и сожалеет о переходе. Об этом он рассказал своим друзьям.

Минувшим летом голландец перебрался в ПСЖ из "Ливерпуля" на правах свободного агента, заключив соглашение до 2024 года.

У Вейналдума было предложение от "Барселоны", однако он выбрал вице-чемпиона Франции, который предложил ему более выгодные финансовые условия.

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