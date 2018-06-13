Входим в десятку: ЦСКА раскрыл данные о размере бюджета на следующий сезон

1 Теги цска москваевгений гинер

Входим в десятку: ЦСКА раскрыл данные о размере бюджета на следующий сезон
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, какой будет бюджет команды на следующий сезон.

"Бюджет футбольного клуба сильно не изменится и составит 65-70 миллионов долларов. Думаю, по бюджету мы в районе восьмого-десятого места", – приводят слова Гинера российские СМИ.

Напомним, что в минувшем сезоне ЦСКА занял второе место в Премьер-лиге и завоевал путевку в групповой раунд Лиги Чемпионов.

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Комментарии
Троглодит

Все совки почему-то мыслят в долларах. Хотя команда выступает в Европе, логичнее считать бюджет в евро.

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