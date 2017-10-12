Виалли: "Футбол дал мне дом, машину и первый секс"



Известный итальянский нападающий Джанлука Виалли рассказал, что он добился всего в жизни с помощью футбола.

"Футбол дал мне абсолютно все. Я купил свой первый дом и машину благодаря футболу. Но и мой первый секс случился с его помощью. Если бы не футбол, то я до сих пор был бы девственником", - приводит слова Виалли Maisfutebol.iol.pt.

Напомним, что Виалли за свою карьеру выступал за "Кремонезе", "Сампдорию", "Ювентус" и "Челси". За сборную Италии сыграл 59 матчей и забил 16 голов.

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