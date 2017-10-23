Виалли: "Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы когда-нибудь стать главным тренером "Ювентуса"

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Виалли: "Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы когда-нибудь стать главным тренером "Ювентуса"

Бывший форвард "Ювентуса" Джанлука Виалли считает, что наставник "Спартака" Массимо Карреры мог бы возглавить туринский клуб.

"Мы с Массимо хорошие друзья, общались совсем недавно. У него все хорошо в России, он счастлив. Он уезжал как ассистент главного тренера, но уже вскоре стал главным и добился успеха со "Спартаком". Это означает, что философия Антонио Конте работает, и Каррера смог правильно перенести ее в другую страну и другой чемпионат.

Сам по себе переезд в Россию был для Карреры большим вызовом, ведь для него все было новым – города, стадионы, он практически не знал игроков. Но он справился, и приобрел огромный опыт. Ему обязательно это поможет, если он когда-нибудь будет тренировать в Англии или Италии. Каррера обладает достаточным потенциалом, чтобы когда-нибудь стать главным тренером "Ювентуса", - приводят слова Виалли российские СМИ.

Напомним, что в прошлом сезоне Каррера привел "Спартак" к титулу чемпиона России.

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