Виалли: "Конте и "Челси" хотят расстаться друг с другом"

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Виалли: "Конте и "Челси" хотят расстаться друг с другом"

Бывший футболист "Челси" Джанлука Виалли считает, что его соотечественнику наставнику лондонцев Антонио Конте стоит покинуть клуб.

"Конте ждет, когда "Челси" уволит его. Он недоволен тем, что клуб совершает трансферы без обсуждения с ним. Думаю, что "Челси" нужен более лояльный тренер. Уверен, что Конте найдет новый клуб, в котором он начнет что-то важное. Он получит целую очередь из клубов, которые предложат ему работу", - приводит слова Виалли Sky Sky Italia.

Напомним, что "Челси" вылетел из Лиги Чемпионов, а в Премьер-лиге занимает пятую строчку, отставая от четвертой позиции на восемь очков.

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