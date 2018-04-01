Виалли: "Конте и "Челси" хотят расстаться друг с другом"
Бывший футболист "Челси" Джанлука Виалли считает, что его соотечественнику наставнику лондонцев Антонио Конте стоит покинуть клуб.
"Конте ждет, когда "Челси" уволит его. Он недоволен тем, что клуб совершает трансферы без обсуждения с ним. Думаю, что "Челси" нужен более лояльный тренер. Уверен, что Конте найдет новый клуб, в котором он начнет что-то важное. Он получит целую очередь из клубов, которые предложат ему работу", - приводит слова Виалли Sky Sky Italia.
Напомним, что "Челси" вылетел из Лиги Чемпионов, а в Премьер-лиге занимает пятую строчку, отставая от четвертой позиции на восемь очков.
Не пропустите: Конте: "Челси" займет то место, которое заслужит". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|31
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|2
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|31
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|Ливерпуль
|32
|66
|4
|Тоттенхэм
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|64
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|31
|51
|7
|Бернли
|31
|46
|8
|Лестер Сити
|31
|43
|9
|Эвертон
|32
|40
|10
|Борнмут
|32
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|Уотфорд
|32
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|Ньюкасл Юнайтед
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|35
|13
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|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|31
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|16
|Хаддерсфилд Таун
|32
|31
|17
|Кристал Пэлас
|32
|30
|18
|Саутгемптон
|31
|28
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