Виалли надеется, что Конте продолжит тренировать "Челси"

Экс-игрок "Челси" Джанлука Виалли надеется, что Антонио Конте продолжит тренировать "синих".

"Будь я на месте Антонио, я бы дважды подумал, стоит ли уходить из "Челси". А на месте "Челси" я бы трижды подумал, нужно ли отпускать Конте. Они подходят друг другу, надеюсь, что этот союз продолжится" - цитирует Виалли Goal.com.

Напомним, что 48-летний Конте возглавляет "Челси" с 2016 года и привёл команду к победам в АПЛ и Кубке Англии.

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