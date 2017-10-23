Виалли не верит в уход Манчини из "Зенита"

Экс-игрок сборной Италии Джанлука Виалли прокомментировал интерес "Вест Хэма" к наставнику "Зенита" Роберто Манчини.

"Думаю, что Роберто абсолютно счастлив в Санкт-Петербурге. У него все складывается хорошо - команда лидирует в чемпионате и успешно выступает в Лиге Европы.

Когда ты едешь в Россию в такой проект, как "Зенит", то рассчитываешь оставаться в нем минимум два-три года. В "Вест Хэм" он сейчас не поедет" - приводят слова Виалли российские СМИ.

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