Виалли рекомендует "Ювентусу" подписать ведущего хавбека "Барселоны"

Известный в прошлом футболист Джанлука Виалли порекомендовал туринскому "Ювентусу" подписать ведущего полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича.

"Эмре Джан не полностью убеждает меня в "Юве", он не заставляет мое сердце биться чаще. Я не уверен, что он будет лучше Хедиры, потому что он, как я считаю, не является идеальным кандидатом на эту роль. "Юве" нужно укрепить свою полузащиту, но Ракитич будет лучше Эмре Джана", - цитирует бывшего футболиста Football Italia.

Напомним, "Ювентус" готов расстаться с Дибалой при двух условиях. | soccernews.ru