Вице-чемпион Франции объявил о трансфере экс-хавбека "Атлетико" Гайтана

Полузащитник "Чикаго Файр" Николас Гайтан стал игроком "Лилля", сообщает официальный твиттер клуба.

31-летний футболист присоединился к вице-чемпиону Франции на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.

За "догов" аргентинец будет играть под 20-м номером.

Гайтан известен по выступлениям за "Боку Хуниорс", "Бенфику" и "Атлетико". Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

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