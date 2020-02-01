Вице-чемпион Франции объявил о трансфере экс-хавбека "Атлетико" Гайтана
Полузащитник "Чикаго Файр"
31-летний футболист присоединился к вице-чемпиону Франции на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2020 года.
За "догов" аргентинец будет играть под 20-м номером.
Гайтан известен по выступлениям за "Боку Хуниорс", "Бенфику" и "Атлетико". Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.
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