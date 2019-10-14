Вице-чемпион мира Хорватия показывает откровенно плохую игру! Разбираем, где делась былая форма, на примере матча с Уэльсом

Матч начался при высокой динамике игры и с неплохими моментами. Хорватия сразу установила контроль над мячом (в первую треть первого тайма он составлял 81%) и начала заострять с 6-й минуты, когда с дистанции выстрелил Брекало. Этот удар оказался очень неточным, но уже на 9-й Йосип организовал гол, подхватив мяч в центре и сместившись с левого фланга в штрафную. Переиграв на дриблинга одного футболиста, из-под второго он отдал передачу по линии на Петковича; Бруно же сбросил мяч вправо на Влашича, а Никола выстрелил в левый нижний угол – от стойки "круглый" влетел в сетку! 0:1! Уэльс ранее мог заработать пенальти после прорыва Джеймса, но в его падение арбитр не поверил. На пропущенный гол валлийцы сумели ответить дальним ударом Бэйла на 11-й минуте (точно в руки Ливаковичу), однако в следующей атаке они едва не получили второй мяч в свои ворота – это Перишич оказался прямо перед голкипером и замкнул подачу с левого фланга под дальнюю штангу. Хеннеси парировал. Казалось, что матч продолжит развитие в том же духе, однако в следующие 30 минут на поле ничего не происходило. Вообще. Были только неточные кроссы, бесхитростный удар Бэйла со штрафного в стенку, заблокированный дальний выстрел Петковича, несколько грубых фолов и две желтые карточки для центрбеков сборной Хорватии – оба пропустят следующий матч. Ничего не предвещало голов, но уже в компенсированное время Уэльс неожиданно отыгрался усилиями Бэйла: Гарет обыгрался с Дэвисом перед штрафной, а затем открылся на левом краю, получил передачу, обошел Ловрен и пробил в дальний угол – 1:1!

Правда, перед голевой передачей валлийцы грубо срезали Ковачича, но арбитр не заметил фола. Матео же досталось так сильно, что он даже не вышел на второй тайм. За свою потерю хорваты отыгрались уже через несколько секунд после перерыва, сломав Ампаду. На старте второго тайма Уэльс заиграл интереснее. Особой остроты это не прибавило, но, во-первых, Хорватия вообще ничего не создавала, а во-вторых – забить валлийцы могли. Единственный момент в первые 25 минут создали именно они: Джеймс ворвался на левый край штрафной, качнул Ловрена и пробил с острого угла, а Ливакович парировал перед собой – впрочем, он успел зафиксировать мяч в руках перед добиванием Мура! На 61-й также был эпизод с врыванием Бэйла в штрафную и подножкой Виды, но Гарет не упал, а Кюйперс не свистнул. "Клетчатые" имели только хорошую атаку на 65-й минуте с острым прострелом Перишича, но его никто не замкнул. Постепенно команды начали раскрываться. В частности, хорваты провели несколько подходов к штрафной, а на 72-й минуте провели два ударом внешней стороной стопы метров с 20-ти, едва не закрутив мяч в дальнюю девятку – тот пролетел чуть выше ворот. Уэльс ответил выстрелом Бейла с дистанции на 74-й, но на пути "круглого" оказался Мур. Также команды обменялись несколькими интересными контратаками без завершения, но уже со второй половины 70-х минут игра снова скатилась к позиционной борьбе.

Эндшпиль поединка ничем опасным не запомнился. Хорватия, похоже, вполне соглашалась с ничейным счетом, хотя победа выводила бы "клетчатых" на Евро-2020 уже сегодня. До конца основного времени на поле произошел лишь один полумомент с обыгрышем Конора и Тайлера Робертса в штрафной, но последний вместо передачи на обострение или удара растерялся и потерял мяч. В этом же эпизоде ​​травму получил Модрич. Вследствие большого количества остановок в игре арбитр Бьорн Куйперс добавил целых восемь минут к основному времени, но ни одного момента за это время футболисты так и не создали. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Таким образом, Хорватия набрала 14 очков и осталась на первом месте группы Е, однако отрыв от второго места составляет всего два зачетных балла. Третьей идет Словакия, которая отстала всего на четыре пункта, но при этом имеет матч в запасе – это очный поединок с "клетчатыми" в следующем туре. Уэльс остался на четвертой позиции, имея в активе лишь 8 очков.

Плохой матч? Мягко сказано! Просто перестарались

Трудно описывать игру, которой практически ничего не произошло. На двоих команды создали три реальных момента – два из них превратились в голы, а еще один был замыканием Перишича под дальнюю штангу на 12-й минуте. Все! Можно, конечно, вспомнить еще и выстрел шведой в исполнении Едвая и удар Джеймса с левого края штрафной, но первый оказался слишком неточным, а второй Ливакович не имел права пропускать. Дэниел сыграл слишком бесхитростно. И не только он. Статистика ударов в матче – 6:6. Это очень мало по любым меркам, а тем более когда на поле есть такие футболисты, как Бэйл, Модрич, Ковачича, Ракитич, Перишич, тот же Джеймс с МЮ. При этом ситуация в турнирной таблице группы Е невероятно сложная, а потому потеря очков была нежелательной – особенно для Уэльса, хотя и Хорватия вместо досрочного выхода на Евро-2020 получила огромные кадровые потери и нервы на последний тур. Словом, команды были заинтересованы в победе или хотя бы более активной работе впереди, но вместо этого они 55% игрового времени провели в центре поля. У ворот Уэльса команды действовали 17% игрового времени, у ворот Хорватии – 27%, но единственный опасный момент, превратившись в гол, стал следствием грубого фола против Ковачича. Команды били с дальних дистанций абы куда, а в последние восемь дополнительных минут больше старались не пропустить. Подобное характерно для матчей аутсайдеров РПЛ, а не для встречи вице-чемпиона мира против полуфиналиста предыдущего Евро. Если быть совсем грубым, то это были выброшены в помойку 2 часа жизни. Это время могли провести гораздо лучше как болельщики, так и футболисты.

Хорватия проходит через смену поколений, так что ждать от нее чуда бессмысленно

Еще после финала ЧМ-2018 хорватские СМИ писали, что это был последний шанс "золотого поколения" на большой международный триумф. Действительно, "шашечные" по возрасту лидеров является довольно "старой" командой: Модричу уже 34 года, Ракитичу – 31 Баделю, Перишичу, Ловрену и Виде – по 30. Да, уже выросло новое талантливое поколение (Брекало, Петкович, Оршич и другие), но до суперзвездного уровня оно пока не дотягивает. На некоторых же позициях вообще не видно замены – в частности, будет очень интересно посмотреть, как Златко Далич строить матч против Словакии без двух основных центрбеков. Примечательно, что старые во всех смыслах звезды уже не настолько решают ход поединка. В частности, в матче против Уэльса совсем не впечатлил Модрич – он отдал очень мало передач вперед и больше действовал позади. Влияние Луки на игру был откровенно невысоким, что перекликается и с его нынешним положением в "Реале". По игре Ловрена и Виды вообще не может быть двух мнений – оба явно прошли свою пиковую форму и не готовы к матчам на топ-уровне. Оба регулярно не успевали, что вылилось в гол Бейла и момент Джеймса (в обоих случаях легко прошли Деяна), две желтые карточки (которые нельзя было получать и которые могли превратиться в красные), проигнорированную подножку Бэйлу в штрафной, ряд фолов перед собственной штрафной площадкой и тому подобное. Правда, центрбеки классно смотрятся на втором этаже и обладают невероятным первым пасом (точность передач – более 90%, дальних – в районе 70%), но это не может компенсировать такой невнимательности в защите.

Не впечатлила и молодежь. Тот же Брекало неплохо начинал каждый из таймов, нанеся первый удар в матче (по воробьям) и став архитектором гола хорватов, но затем нападающий Вольфсбурга растворялся. Ничем, кроме гола и скидки под выстрел не запомнился и Влашич, а Петкович, сделав два ключевых пасса до 12-й минуты (один из них стал ассистом), больше не упоминался в описании атакующих действий – вместо этого он вывел из игры Ампаду. Словом, нынешняя сборная Хорватии сейчас довольно разбалансирована во всех аспектах команда. Златко Даличу и его подопечным нужно поаплодировать за то, что при таких непростых условиях "клетчатые" почти вышли на Евро, но недостаток сил, резкости и опыта на разных позициях не мог не привести к осечкам. Вот она и произошла в Кардиффе!