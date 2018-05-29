Вице-губернатор Санкт-Петербурга преждевременно поздравил Семака с назначением наставником "Зенита"

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин преждевременно поздравил главного тренера "Уфы" Сергея Семака с назначением наставником "Зенита".

Так, в своем инстаграме чиновник опубликовал фото 42-летнего специалиста, подписав его следующим образом: "Ждем новых побед… Поздравляю". Однако позже свой пост Албин удалил.

Напомним, ранее эту информацию подтвердила жена Семака. | soccernews.ru