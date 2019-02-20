Вице-капитан "Атлетико" вернулся в строй перед матчем с "Ювентусом"

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Вице-капитан "Атлетико" вернулся в строй перед матчем с "Ювентусом"

Вице-капитан мадридского "Атлетико" Коке восстановился после травмы правого бедра, сообщает официальный твиттер клуба.

27-летний футболист включён в заявку "матрасников" на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Напомним, что Коке пропустил около месяца, он не выходил на поле с 19 января.

В текущем сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 26 играх в составе мадридцев.

Матч "Атлетико" - "Ювентус" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

Не пропустите: Дуглас Коста не поможет "Ювентусу" в матче с "Атлетико". | http://soccernews.ru

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