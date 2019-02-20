Вице-капитан "Атлетико" вернулся в строй перед матчем с "Ювентусом"
Вице-капитан мадридского "Атлетико" Коке восстановился после травмы правого бедра, сообщает официальный твиттер клуба.
27-летний футболист включён в заявку "матрасников" на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ювентуса".
Напомним, что Коке пропустил около месяца, он не выходил на поле с 19 января.
В текущем сезоне хавбек забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 26 играх в составе мадридцев.
Матч "Атлетико" - "Ювентус" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.
Не пропустите: Дуглас Коста не поможет "Ювентусу" в матче с "Атлетико". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|24
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|24
|47
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Севилья
|24
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|24
|36
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|24
|33
|9
|Валенсия
|24
|32
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Атлетик Бильбао
|24
|30
|12
|Леванте
|24
|30
|13
|Леганес
|24
|29
|14
|Эспаньол
|24
|29
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|24
|24
|18
|Вильярреал
|24
|23
|19
|Райо Вальекано
|24
|23
|20
|Уэска
|24
|18