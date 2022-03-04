Вице-капитан "Барселоны" может бесплатно уехать в МЛС

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Вице-капитан "Барселоны" может бесплатно уехать в МЛС

Фото инстаграм Серхи Роберто

Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто рассматривает вариант с продолжением карьеры за пределами Европы.

По информации Marca, 30-летний испанец интересен нескольким клубам из МЛС.

Напомним, что контракт хавбека с каталонским клубом истекает в июне. Вице-капитану "сине-гранатовых" не удаётся договориться о его продлении на протяжении длительного времени.

В текущем сезоне Роберто сыграл за "Барсу" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после операции на бедре.

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