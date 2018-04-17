Вице-капитан "Ростова" не сыграет с "Рубином"

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Вице-капитан "Ростова" не сыграет с "Рубином"

Вице-капитан "Ростова" Тимофей Калачёв не поможет своей команде в матче 27-го тура чемпионата России против "Рубина".

36-летний белорус дисквалифицирован на один поединок в связи с перебором жёлтых карточек.

Матч "Рубин" - "Ростов" состоится 21 апреля в 16:30 по московскому времени.

В этом сезоне Калачёв сыграл за "жёлто-синих" 22 матча, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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