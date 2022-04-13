Вице-капитан "Вильярреала" Рауль Альбиоль прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов

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Вице-капитан "Вильярреала" Рауль Альбиоль прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов

Фото: твиттер Альбиоля\Автор неизвестен

Вице-капитан "Вильярреала", центральный защитник Рауль Альбиоль прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Напомним, что в 1\4 испанский клуб по сумме двух встреч прошел "Баварию" со счетом 2:1.

"Просто невероятно! Нам пришлось приложить максимум усилий. Это победа всей нашей команды. Нам пришлось сильно попотеть в обоих матчах, но мы все же вышли в полуфинал – это большое достижение для "Вильярреала".

Знали, что это будут долгие 90 минут и нам придется несладко", – сказал испанец.

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