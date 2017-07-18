Вице-президент "Барселоны": "Даю 200 процентов, что Неймар не покинет "Барселону"

Вице-президент каталонской "Барселоны" Хорди Местре исключил уход вингера своей команды Неймара в текущее трансферное окно.

" Даю 200 процентов, что он не покинет клуб этим летом. Я читал сегодня утром, что ПСЖ категорически отрицал свой интерес к Неймару. Поэтому нет никаких причин, чтобы отношения между двумя клубами изменились ", - приводит слова Местре football.fr.

Напомним, "Реал" не будет вступать в борьбу за Неймара. | soccernews.ru