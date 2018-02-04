Вице-президент "Барселоны": "Коутиньо пошел на большие экономические уступки"

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Вице-президент "Барселоны": "Коутиньо пошел на большие экономические уступки"Вице-президент каталонской "Барселоны" Жорди Местре прокомментировал жертвы, на которые пошел бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо ради перехода в стан "сине-гранатовых".

"Коутиньо пошел на большие экономические уступки, как это в свое время сделали и Маскерано с Луисом СуаресомЭто показывает желание игроков играть за "Барсу", - приводит слова Местре sport.es.

Напомним, Коутиньо высказался о предстоящей игре "Барселоны" против "Эспаньола". | soccernews.ru

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