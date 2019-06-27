Вице-президент "Барселоны": "Любой хочет перейти в наш клуб, так как у нас играет лучший футболист в истории"

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Вице-президент "Барселоны": "Любой хочет перейти в наш клуб, так как у нас играет лучший футболист в истории"
Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер поделился мнением о возможных трансферах нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна и защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

"Что касается Гризманна, то любой хочет перейти в "Барселону", так как у нас играет лучший футболист в истории. Каждый футболист хочет играть у нас. Но мы должны соблюдать баланс бюджета.

Де Лигт? Мы не можем быть разочарованными, так как не участвовали в переговорах по его трансферу", - приводит слова Кардонера Marca.

Напомним, что 28-летний Гризманн, скорее всего, перейдет в "Барселону" после 1 июля за 120 миллионов евро. Что касается 19-летнего де Лигта, то он, по всей видимости, станет игроком "Ювентуса".

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Наглость зашкаливает. Даже пьянь после литра такое не решится сказать.А вице-президент,наверно, бочку малаги вылакал. Так это вице, а что скажет президент путы? А сам гном после литра "Крови марсианскоой путаны" - это вино такое, не пугайтесь - объявит себя властелином вселенной! Хе-хе...

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Mutaloff
Mutaloff

Мда...А я всегда считал,что в Барсу идут играть ради того,что это топ-клуб,больше чем клуб,клуб с великой историей и вообще в случае с Де Лигтом прослеживается сявзь Аякс-Барса по имени Йохан Кройфф,2 взаимосвязанных клуба.

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Крош
Крош

Уйдет главное медийно-инопланетное лицо,Барса станет середняком

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Mutaloff
Mutaloff

Я считаю,что Барсу тоже постигнет кризис после ухода Месси,команда без Месси в важных матчах будет смотреться очень блекло,смещика нет,который был бы схож по стилю игры с Лео,вместе с Лео уйдут Пике,Ракитич,Суарес,Альба,Бускетс-весь костяк команды и это через 3-4 года,советую Барсе начать набирать новый костяк,который продолжит выигрывать титулы,эпоха тики-таки умрет с уходом этого поколения Барсы.

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Крош
Крош

Я думал каждый хочет играть против лучших,а не прятаться за спиной покорителя эйбаров

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Карыч
Карыч

Ты совсем унизил наинопланетнейшего...он не только покоритель эйбаров, но и леганесов!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Пока только Бузову арендовали

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Крош
Крош

Значит неправильно перевели.КАЖДАЯ женщина хочет играть в клубе величайшей инопланетной симулянтки

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