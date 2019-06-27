Вице-президент "Барселоны": "Любой хочет перейти в наш клуб, так как у нас играет лучший футболист в истории"



Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер поделился мнением о возможных трансферах нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна и защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

"Что касается Гризманна, то любой хочет перейти в "Барселону", так как у нас играет лучший футболист в истории. Каждый футболист хочет играть у нас. Но мы должны соблюдать баланс бюджета.

Де Лигт? Мы не можем быть разочарованными, так как не участвовали в переговорах по его трансферу", - приводит слова Кардонера Marca.

Напомним, что 28-летний Гризманн, скорее всего, перейдет в "Барселону" после 1 июля за 120 миллионов евро. Что касается 19-летнего де Лигта, то он, по всей видимости, станет игроком "Ювентуса".

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