Вице-президент "Барселоны": "Любой хочет перейти в наш клуб, так как у нас играет лучший футболист в истории"
Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер поделился мнением о возможных трансферах нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна и защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.
"Что касается Гризманна, то любой хочет перейти в "Барселону", так как у нас играет лучший футболист в истории. Каждый футболист хочет играть у нас. Но мы должны соблюдать баланс бюджета.
Де Лигт? Мы не можем быть разочарованными, так как не участвовали в переговорах по его трансферу", - приводит слова Кардонера Marca.
Напомним, что 28-летний Гризманн, скорее всего, перейдет в "Барселону" после 1 июля за 120 миллионов евро. Что касается 19-летнего де Лигта, то он, по всей видимости, станет игроком "Ювентуса".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32