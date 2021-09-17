Вице-президент "Барселоны" назвал причину ухода Месси

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Вице-президент "Барселоны" Эдуард Ромеу рассказал, почему каталонский клуб расстался с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

"Тебас сделал за нас всю работу, которая касалась Месси. От прежнего руководства мы получили финансовые проблемы. Если бы "Барселона" подписала документы с инвестиционным фондом CVC, то, возможно, у нас были бы другие возможности. Но подписывать такое соглашение было нельзя. Он поставил бы под угрозу платежеспособность клуба. Это был кредит на 50 лет. При этом фонд планировал вложить 2 миллиарда евро, а получить - 22. Для "Барселоны" подобный кредит составил бы 13 процентов годовых, но мы имеем возможность брать в кредит с менее чем двумя процентами. Так что подобная операция была нереальной. Мы хотели сохранить Месси, но не могли согласиться с теми условиями. Клуб превыше всего. Конечно, вся ответственность лежит на клубе, но данную катастрофическую ситуацию мы унаследовали. Таковы последствия", – приводит слова Ромеу El Partidazo de COPE.

Напомним, что 34-летний Месси покинул "Барселону" на правах свободного агента и перешел в ПСЖ.

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