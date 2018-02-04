Вице-президент "Барселоны" не исключил в будущем подписания других игроков "Ливерпуля"

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Вице-президент "Барселоны" не исключил в будущем подписания других игроков "Ливерпуля"Вице-президент каталонской "Барселоны" Жорди Местре не исключил в будущем подписания его клубом других игроков английского "Ливерпуля".

"Если все будет идти хорошо, мы будем и дальше подписывать игроков из "Ливерпуля"... Но их стоимость должна быть существенно ниже", - приводит слова Местре El Mundo Deportivo.

За последнее время "сине-гранатовые" приобрели у "красных" Филиппе Коутиньо, Луиса Суареса и Хавьера Маскерано.

Напомним, летом "Барселона" планирует расстаться с Денисом Суаресом. | soccernews.ru

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