Вице-президент "Барселоны": "Неймар действительно хочет вернуться к нам"



Вице-президент "Барселоны" Хорди Кардонер подтвердил информацию о желании бразильского нападающего ПСЖ Неймара вернуться в каталонский клуб.

"Неймар сказал нам, что хочет вернуться в "Барселону". Но дело состоит в том, что "Барселона" не планировала его покупать. Мы не занимались его трансфером, поэтому не знаю, возможен ли он. Но могу сказать, что Неймар - прекрасный футболист", - приводит слова Кардонера Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что 27-летний Неймар принял все условия "Барселоны". Ради возвращения в столицу Каталонии форвард согласился на снижение зарплаты, а также готов извиниться перед болельщиками за уход из клуб в 2017 году.

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