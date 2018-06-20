Вице-президент "Барселоны": "Поговорим наедине с Пике и Умтити о ситуации с решением Гризманна"

В каталонской "Барселоне" обеспокоены поведением своих защитников Жерара Пике и Самюэля Умтити, которые были причастны к оглашению решения по своему будущему форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

Так, вице-президент "сине-гранатовых" Жорди Местре заявил: "Президент уже поговорил с Жераром Пике, чтобы сказать ему, что его участие вызвало удивление и беспокойство в клубе и среди многих поклонников "Барсы". Мы поговорим об этой ситуации наедине с ним и Самюэлем Умтити, когда они вернутся в клуб после Ччемпионата Мира".

Напомним, Гризманн решил не переходить в "Барселону" и продолжить выступления за "Атлетико". О своем выборе он рассказал в короткометражном фильме, который был снят компанией Пике. Позже лайк этому видео поставил Умтити.

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