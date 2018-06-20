Вице-президент "Барселоны": "Поговорим наедине с Пике и Умтити о ситуации с решением Гризманна"

Теги барселонажерар пикесамюэль умтитиантуан гризманнатлетико мадрид

Вице-президент "Барселоны": "Поговорим наедине с Пике и Умтити о ситуации с решением Гризманна"В каталонской "Барселоне" обеспокоены поведением своих защитников Жерара Пике и Самюэля Умтити, которые были причастны к оглашению решения по своему будущему форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

Так, вице-президент "сине-гранатовых" Жорди Местре заявил: "Президент уже поговорил с Жераром Пике, чтобы сказать ему, что его участие вызвало удивление и беспокойство в клубе и среди многих поклонников "Барсы". Мы поговорим об этой ситуации наедине с ним и Самюэлем Умтити, когда они вернутся в клуб после Ччемпионата Мира".

Напомним, Гризманн решил не переходить в "Барселону" и продолжить выступления за "Атлетико". О своем выборе он рассказал в короткометражном фильме, который был снят компанией Пике. Позже лайк этому видео поставил Умтити.

Не пропустите: "Барселона" рассматривает вариант с продажей Луиса Суареса. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Восьмой день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 21 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов