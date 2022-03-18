Вице-президент "Барселоны" порассуждал о шансах клуба купить Холанда

Фото твиттер Эрлинга Холанда

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте оценил вероятность перехода в каталонский клуб форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Клуб превыше всего, поэтому мы не можем подвергать его риску. Сделки такого масштаба очень сложные. Мы ни в коем случае не будем сходить с ума ради какого-либо игрока. Хотя нельзя сказать, что трансфер Холанда нереален, потому что в мире футбола многое меняется", - приводит слова функционера Mundo Deportivo.

В текущем сезоне 21-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 22 матча, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

Главными претендентами на звёздного нападающего считаются "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".

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