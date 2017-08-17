Вице-президент "Барселоны" прокомментировал ситуацию с продлением контракта Месси

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре дал комментарии относительно ситуации с продлением контракта с ведущим форвардом команды Лионелем Месси.

Напомним, что каталонский клуб объявил о договорённости с 30-летним аргентинцем по поводу пролонгации соглашения ещё в начале июня, однако до сих пор футболист не поставил свою подпись под документом.

"Эта тема есть в нашей повестке. Вырисовывается очень хорошая картина. Я очень удивлюсь, если новый контракт не будет подписан" - цитирует Местре El Mundo Deportivo.

Напомним, что действующий контракт Месси с "Барселоной" истекает следующим летом.

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