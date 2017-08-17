Вице-президент "Барселоны" прокомментировал ситуацию с продлением контракта Месси

Теги барселоналионель месси

Вице-президент "Барселоны" прокомментировал ситуацию с продлением контракта Месси

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре дал комментарии относительно ситуации с продлением контракта с ведущим форвардом команды Лионелем Месси.

Напомним, что каталонский клуб объявил о договорённости с 30-летним аргентинцем по поводу пролонгации соглашения ещё в начале июня, однако до сих пор футболист не поставил свою подпись под документом.

"Эта тема есть в нашей повестке. Вырисовывается очень хорошая картина. Я очень удивлюсь, если новый контракт не будет подписан" - цитирует Местре El Mundo Deportivo.

Напомним, что действующий контракт Месси с "Барселоной" истекает следующим летом.

Не пропустите: Месси выступил против ухода Серхи Роберто. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов