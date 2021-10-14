Вице-президент "Барселоны" рассказал, когда клуб сможет подписывать таких игроков, как Мбаппе и Холанд
Вице-президент "Барселоны" по финансовым вопросам Эдуард Ромеу рассказал, когда каталонский клуб сможет позволить себе подписание футболист мирового уровня.
Как долго "Барса" не сможет подписывать таких игроков, как Мбаппе или Холанд?
"Очень важно, чтобы "Барселона" вернулась к той модели, от которой никогда не должна была отказываться: "Ла Масия" - основа команды, а звезды - дополнения.
Мы не сможем подписывать лучших игроков мира в течение двух лет. Сейчас у нас другие приоритеты: снижение зарплат и доведение их до рыночной цены. Это гандикап, который мы имеем по сравнению с другими клубами", - сказал Ромеу.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14