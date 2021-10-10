Вице-президент "Барселоны" рассказал об уходе Месси
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте поделился информацией об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси из стана сине-гранатовых.
– Говорили, что между Месси и "Барселоной" возникли напряженные отношения, а вы были в центре этого.
– Во всех переговорах, особенно с людьми, которых вы очень любите, есть разные фазы, когда напряжение – это норма. Напряжение со знаком плюс, конечно же.
Когда обе стороны хотят продолжить сотрудничество, но ты видишь, что по многим причинам, в нашем случае из-за фэйр-плей Ла Лиги, это будет невозможно, другой стороне трудно смириться.
– Вы спорили с отцом Лео?
– Мы общались, но я ни разу с ним не спорил. Я объяснил ему ситуацию в клубе: когда мы приехали, то думали, что она плохая, но когда вели переговоры, обнаружили, что экономическая ситуация не плохая, а катастрофическая. И это нужно было объяснить.
– Но президент еще несколько дней говорил, что "все идет нормально".
– И это правда, мы узнали о первых результатах оценки клуба только через несколько недель после подачи заявки. В августе у нас еще не было итоговых результатов, но они указывали на то, что будет непросто. Руководствуясь принципом осмотрительности, президент сказал, что клуб на первом месте.
– Был ли Месси настроен излишне оптимистично?
– У всех нас была одна иллюзия. Хочу быть откровенным – как вице-президент я разочарован, что Месси не остался. Но в этом разочаровании я также очень горжусь тем, что президент и правление ставят клуб на первое место. Так и должно быть, – сказал Юсте.
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