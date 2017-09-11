Вице-президент "Барселоны" Виларруби: "Бартомеу уверен в себе"

Вице-президент каталонской "Барселоны" Карлес Виларруби высказался о ситуации с возможной отставкой президента его клуба Жозепа Марии Бартомеу.

"Бартомеу уверен в себе , и мы очень воодушевлены. Команда выиграла дерби со счетом 5:0, мы являемся лидерами, имеем четыре очка преимущества перед мадридским "Реалом", у нас есть тренер, которому мы доверяем, и завтра нас ждет игра против "Ювентуса ", - цитирует Виларруби El Mundo Deportivo.

Напомним, Коутиньо остался недоволен действиями "Барселоны". | soccernews.ru