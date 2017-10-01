Вице-президент "Барселоны" Виларуби ушел в отставку

Вице-президент каталонской "Барселоны" Карлес Виларуби ушел в отставку, информирует FootMercato.

По сведениям источника, такое решение одним из представителей руководства клуба было принято в ответ на решение Ла Лиги, которая отказала "сине-гранатовым" в переносе сегодняшнего матча против "Лас-Пальмаса" на другой день.

Напомним, "Барселона" разгромила "Лас-Пальмас". | soccernews.ru