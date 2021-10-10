Вице-президент "Барселоны" высказался о продлении контрактов с лидерами команды

Теги барселона

Вице-президент "Барселоны" высказался о продлении контрактов с лидерами командыФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте поделился деталями переговоров о продлении контрактов с несколькими футболистами.

"Мы очень оптимистично настроены в отношении Педри и Ансу Фати и надеемся в ближайшее время объявить о продлении их контрактов.

Продление контракта Усмана Дембеле? Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью как можно скорее. Я вижу, что Дембеле в восторге от нового проекта. Продление контракта Сержи Роберто? Я настроен оптимистично. Есть еще несколько деталей, и мы приближаемся к завершению", - сказал Юсте.

Также не пропустите: "Бавария" хочет подписать несколько лидеров "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Вице-президент "Барселоны" рассказал об уходе Месси

Вице-президент "Барселоны" рассказал об уходе Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов