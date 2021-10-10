Вице-президент "Барселоны" высказался о продлении контрактов с лидерами команды

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте поделился деталями переговоров о продлении контрактов с несколькими футболистами.

"Мы очень оптимистично настроены в отношении Педри и Ансу Фати и надеемся в ближайшее время объявить о продлении их контрактов.

Продление контракта Усмана Дембеле? Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью как можно скорее. Я вижу, что Дембеле в восторге от нового проекта. Продление контракта Сержи Роберто? Я настроен оптимистично. Есть еще несколько деталей, и мы приближаемся к завершению", - сказал Юсте.

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