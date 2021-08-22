Вице-президент "Барселоны" высказался о ситуации с контрактом Мориба

Фото: инстаграм Мориба/Автор неизвестен

Вице-президент "Барселоны" Рафаэль Юсте поделился мнением о будущем полузащитника Илайша Мориба, который не намерен подписывать новый контракт с клубом.

"Если он свою позицию не изменит, будущего в нашем клубе у него нет.

И очень важно, чтобы это послание дошло до всех молодых футболистов, особенно в этот сложный для клуба момент. Нужно понять, что деньги – это не главное, что надо радоваться возможности играть за «Барселону", – сказал Юсте в интервью Movistar+.

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