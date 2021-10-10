Вице-президент "Барселоны" высказался о вероятности трансфера Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Вице-президент "Барселоны" Рафа Юсте рассказал о финансовом состоянии каталонского клуба и высказался о вероятности трансфера норвежского форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда.

"Мы выходим из огромного финансового кризиса, трансферы в январе выглядят вполне реальными.

Трансфер Холанда? Сейчас я не считаю это возможным", - сказал Юсте.

Напомним, что летом 2022 года сумма отступных за Холанда будет равняться 75 миллионам евро.

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