Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном увольнении Кумана
Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен
Вице-президент "Барселоны" Эдуард Ромеу рассказал о возможном увольнении главного тренера команды Рональда Кумана.
"Вопрос об отставке Кумана на совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в самый неподходящий момент.
Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад. Это было бы нелогично. На данный момент такой проблемы нет", – сказал Ромеу.
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
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|28
|10
|Гранада
|19
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|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
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|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14