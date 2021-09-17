Вице-президент "Барселоны" высказался о возможном увольнении Кумана

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Вице-президент "Барселоны" Эдуард Ромеу рассказал о возможном увольнении главного тренера команды Рональда Кумана.

"Вопрос об отставке Кумана на совете директоров не затрагивался. Нам попался сложный соперник в самый неподходящий момент.

Уволив Кумана, мы сделаем шаг назад. Это было бы нелогично. На данный момент такой проблемы нет", – сказал Ромеу.

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