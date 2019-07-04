Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре покинул свой пост

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Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре покинул свой пост

Вице-президент "Барселоны" Жорди Местре покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте каталонцев.

Местре являлся членом Совета директоров клуба с лета 2010 года.

Ранее он занимал пост директора по подготовки второй и женской команды "Барселоны". Местре был вице-президентом "Барселоны" с января 2014 года.

В минувшем сезоне каталонцы стали чемпионами Испании.

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