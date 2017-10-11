Вице-президент "Бетиса": "Себальосом интересовались "Реал", "Барселона" и "Ювентус"

Вице-президент севильского "Бетиса" Лоренцо Серра Феррер высказался об уходе полузащитника команды Дани Себальоса в мадридский "Реал".

" То, что мне не удалось сделать этим летом - это сохранить Дани Себальоса. " Реал", "Барселона" и "Ювентус" хотели заполучить его... Мы все хотели, чтобы Дани остался, но нам не удалось этого сделать ", - сказал Феррер в эфире Radio Sevilla.

Напомним, "Реал" заинтересовался еще одним хавбеком "Бетиса". | soccernews.ru