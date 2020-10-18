Вице-президент "Фламенго" рассказал о ходе переговоров со "Спартаком" по трансферу Роши

Вице-президент "Фламенго" Маркос Браз заявил, что клуб намерен выкупить у московского "Спартака" бразильского нападающего Педро Рошу.

"Мы работаем над трансфером Роши. Но курс евро нам в этом явно не способствует. Мы должны сохранять спокойствие", — приводит слова Браза Сolunadofla.

26-летний Роша выступает за "Фламенго" с 2020 года. Всего он провел за бразильский клуб четыре матча и отдал одну результативную передачу. Его контракт со "Спартаком" действует до лета 2023 года. Российский клуб требует за игрока 10 миллионов евро.

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