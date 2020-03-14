Вице-президент "Фламенго" заразился коронавирусом. В марте он встречался с Флорентино Пересом

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Вице-президент "Фламенго" заразился коронавирусом. В марте он встречался с Флорентино Пересом

Вице-президент "Фламенго" Маурисио Гомес де Матос заразился коронавирусом.

По сведениям Globo Esporte, это третий случай заболевания коронавирусом в Бразилии.

Отмечается, что де Матос в марте посещал Мадрид, где в тренировочном центре "Реала" встречался с Флорентино Пересом.

Кроме того, де Матос на прошлой неделе летал с командой в Колумбию на игру Кубка Либертадорес.

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