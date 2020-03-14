Вице-президент "Фламенго" заразился коронавирусом. В марте он встречался с Флорентино Пересом
Вице-президент "Фламенго" Маурисио Гомес де Матос заразился коронавирусом.
По сведениям Globo Esporte, это третий случай заболевания коронавирусом в Бразилии.
Отмечается, что де Матос в марте посещал Мадрид, где в тренировочном центре "Реала" встречался с Флорентино Пересом.
Кроме того, де Матос на прошлой неделе летал с командой в Колумбию на игру Кубка Либертадорес.
Читайте также: "Реал" ввел карантин из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Поставщикам Евро-2020 сказали остановить подготовку к турниру
-
Клубам разрешили не отпускать футболистов в сборные
-
Два клуба АПЛ предлагают признать сезон недействительным
-
Вице-президент "Фламенго" заразился коронавирусом. В марте он встречался с Флорентино Пересом
-
Виллиан намерен отклонить предложение "Ювентуса"
-
Непомнящий призывает к приостановке РПЛ
-
"Арсенал" проявляет интерес к форварду "Вулверхэмптона"
-
Винисиус объяснил, почему выбрал "Реал", а не "Барселону"
-
В новом контракте Головина отсутствуют отступные
-
Шалимов прокомментировал поражение от "Динамо"
-
Тренер "Динамо": "Мы довольны победой над "Ахматом", но недовольны счетом"
-
"Барселона" просматривала сразу трех футболистов "РБ Лейпцига"
-
СМИ: Головин продлил соглашение с "Монако"
-
"Милан" назвал дату возобновления тренировок
-
"Атлетико" теряет Морату
-
Клубы АПЛ могут отказаться возобновлять сезон после паузы
-
"Динамо" на выезде обыграло "Ахмат"
-
Четыре футболиста "Сампдории" заразились коронавирусом
-
1
В Британии опубликовали доклад по гибели Салы
-
1
Футбол тоже заботится об экологии! Спорим, вы даже не знали, что эти 7 стадионов имеют статус "эко-френдли"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20