Вице-президент "Флуминенсе": "Предложений по Венделу от ЦСКА не получали"

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Вице-президент "Флуминенсе": "Предложений по Венделу от ЦСКА не получали"В бразильском "Флуминенсе" опровергли информацию об интересе московского ЦСКА к своему форварду Венделу, информирует Globo.

Так, вице-президент "трехцветных" Фернанду Вейга рассказал: "Официального предложения по Венделу мы пока не получали. Некоторое время назад было предложение от "Порту", но мы от него отказались. Приобретение новых игроков сейчас не имеет отношения к возможной продаже Вендела".

Напомним, ЦСКА нацелился на хавбека "Уфы". | soccernews.ru

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