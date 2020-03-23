Вице-президент "Галатасарая" заболел коронавирусом
Вице-президент "Галатасарая" Абдуррахим Албайрак заболел коронавирусом. Об этом сообщается на официально сайте клуба.
Вместе с Албайраком заразилась его жена. 66-летний функционер и его супруга сдали положительный тест на коронавирус. Пара находится под наблюдением врачей.
На данный момент в России насчитывается около 438 случаев заражения.
Не пропустите: Экс-тренер "Эспаньола" умер от коронавируса| http://soccernews.ru
главное
-
Аннулируют ли футбольный сезон в Англии? На прошлой неделе представители клубов обсудили все самые важные вопросы
-
В Голландии, возможно, досрочно завершат сезон Эредивизи
-
"Интер" отклонил предложение "Барселоны" об обмене Лаутаро Мартинеса на двух игроков с доплатой
-
Моуринью просит "Тоттенхэм" купить летом пять новых футболистов
-
Сёмин, Тедеско и ещё три специалиста поспорят за звание лучшего тренера РПЛ в марте
Лента новостей
-
1
"Барселона" не будет продавать Дембеле этим летом
-
Бэйл летом может вернуться в "Тоттенхэм"
-
Дзюба объяснил, почему не участвует в челлендже с туалетной бумагой
-
Черчесов рассказал, с кем из игроков сборной России поддерживает связь во время паузы
-
Шкриньяр - футболист года в Словакии
-
Вице-президент "Галатасарая" заболел коронавирусом
-
Презентация новой формы сборной России перенесена на неопределенный срок
-
Медведев рассказал, почему "Зенит" еще на неделю продлил карантин
-
Комличенко признан лучшим игроком "Динамо" в феврале-марте
-
"Торпедо" перенесло начало командных тренировок с 23-го на 29 марта
-
Заразившийся коронавирусом Артета рассказал, что чувствует себя хорошо
-
Защитник Поляков покинул "Урал"
-
2
"Ливерпуль" намерен расстаться с голкипером Адрианом этим летом
-
1
Тер Штеген отложил переговоры с "Барселоной" о продлении контракта
-
Marca: Смолов и Систо страдают в Испании из-за карантина
-
Аннулируют ли футбольный сезон в Англии? На прошлой неделе представители клубов обсудили все самые важные вопросы
-
Зе Луиш разыграл свою жену. Она осталась недовольна
-
В Голландии, возможно, досрочно завершат сезон Эредивизи
-
Хавбек "Реала" Асенсио победил на турнире среди клубов Ла Лиги по FIFA 20
-
Врач тульского "Арсенала" объяснил, почему футболисты из РПЛ избежали заражения коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|37
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22