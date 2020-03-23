Вице-президент "Галатасарая" заболел коронавирусом

Вице-президент "Галатасарая" Абдуррахим Албайрак заболел коронавирусом. Об этом сообщается на официально сайте клуба.

Вместе с Албайраком заразилась его жена. 66-летний функционер и его супруга сдали положительный тест на коронавирус. Пара находится под наблюдением врачей.

На данный момент в России насчитывается около 438 случаев заражения.

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